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В Германии предупредили об угрозе мирового экономического кризиса из-за войны в Украине

Фото: глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман заявил, что война в Украине может привести к мировому экономическому кризису. Он призвал принять меры как на национальном, так и на европейском уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию Funke.

"Чем дольше будет продолжаться эта война, тем масштабнее будут последствия. Мы должны использовать все средства, чтобы предотвратить кризис мировой экономики", - сказал Хоффман.

Он предложил принять меры как на национальном, так и на европейском уровне.

"В плоскости ЕС следует создать новый фонд восстановления, как во время пандемии, с выпуском европейских облигаций для финансирования", - добавил Хоффман.

Отметим, что война в Украине вызвала резкое повышение мировых цен на молоко. Вооруженный конфликт тормозит снабжение кормов и удобрений для коров.

Напомним, немецкие супермаркеты столкнулись с дефицитом подсолнечного масла. Все из-за опасений, что война в Украине может привести к перебоям с поставками.

Также сообщалось о том, что война в Украине может повторно спровоцировать кризис микрочипов в мире.

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