У Німеччині попередили про загрозу світової економічної кризи через війну в Україні

"Чим довше продовжуватиметься ця війна, тим масштабнішими будуть наслідки. Ми повинні використовувати всі засоби, щоб запобігти кризі світової економіки", - сказав Хоффман.

Він запропонував вжити заходів як на національному, так і на європейському рівні.

"У площині ЄС слід створити новий фонд відновлення, як під час пандемії, з випуском європейських облігацій для фінансування", - додав Хоффман.

Зазначимо, війна в Україні викликала різке підвищення світових цін на молоко. Збройний конфлікт гальмує постачання кормів і добрив для корів.

Нагадаємо, німецькі супермаркети зіткнулись з дефіцитом соняшникової олії. Усе через побоювання, що війна в Україні може призвести до перебоїв з поставками.

Також повідомлялося про те, що війна в Україні може повторно спровокувати кризу мікрочіпів у світі.

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