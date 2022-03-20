RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Німеччині попередили про загрозу світової економічної кризи через війну в Україні

Фото: глава Асоціації німецьких профспілок Райнер Хоффман (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Глава Асоціації німецьких профспілок Райнер Хоффман заявив, що війна в Україні може призвести до світової економічної кризи. Він закликав вжити заходів як на національному, так і на європейському рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню Funke.

"Чим довше продовжуватиметься ця війна, тим масштабнішими будуть наслідки. Ми повинні використовувати всі засоби, щоб запобігти кризі світової економіки", - сказав Хоффман.

Він запропонував вжити заходів як на національному, так і на європейському рівні.

"У площині ЄС слід створити новий фонд відновлення, як під час пандемії, з випуском європейських облігацій для фінансування", - додав Хоффман.

Зазначимо, війна в Україні викликала різке підвищення світових цін на молоко. Збройний конфлікт гальмує постачання кормів і добрив для корів.

Нагадаємо, німецькі супермаркети зіткнулись з дефіцитом соняшникової олії. Усе через побоювання, що війна в Україні може призвести до перебоїв з поставками.

Також повідомлялося про те, що війна в Україні може повторно спровокувати кризу мікрочіпів у світі.

Війна Росії проти України триває вже 25-й день. Про те, що відбувається в країні - читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияЕкономіка УкраїниВійна Росії проти України