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Нападение России на Украину может спровоцировать новый мировой кризис полупроводников

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Воскресенье 13 марта 2022 05:22
Нападение России на Украину может спровоцировать новый мировой кризис полупроводников Фото: tech.24tv.ua
Автор: Константин Широкун

Два ведущих украинских поставщика неона производят около половины мировых поставок этого ключевого ингредиента для изготовления микрочипов. Из-за войны компании приостановили свою деятельность, угрожая поднять цены и усугубить дефицит полупроводников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CHTN.

От 45 до 54 процентов мирового неона, критичного для лазеров, используемых для изготовления чипов, поступает мировой промышленности от украинских компаний Ingas и Cryoin. В прошлом году мировое потребление неона для производства чипов достигло около 540 тонн.

Обе фирмы свернули свою деятельность в связи с началом вооруженного конфликта в Украине. Производство может пострадать, если конфликт затянется. До войны Ingas производил от 15 000 до 20 000 кубометров неона в месяц для клиентов в Южной Корее, Китае, США и Германии, причем около 75 процентов приходилось на чиповую промышленность. Компания базируется в Мариуполе, где происходят ожесточенные бои. Компания Cryoin расположена в Одессе. Она производила от 10 000 до 15 000 кубометров неона в месяц. Ее работа были приостановлена 24 февраля.

Крупнейший в мире производитель чипов TSMC заявил, что многие фирмы уже провели предварительную подготовку и имеют "страховые запасы" неона, поэтому в ближайшем будущем не предвидится никаких проблем с цепочками поставок. Но если война в Украине затянется больше, чем на три месяца, или же в ходе боевых действий будет повреждено производственное оборудование, то дефицита чипов на рынке не избежать.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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