ru ua
Вт, 15 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Германия столкнулась с дефицитом масла в результате войны в Украине

Новина українською →
Вторник 15 марта 2022 13:44
Германия столкнулась с дефицитом масла в результате войны в Украине Фото: Германия столкнулась с дефицитом масла в результате войны в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Немецкие супермаркеты столкнулись с дефицитом подсолнечного масла. Все из-за опасений, что война в Украине может привести к перебоям с поставками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сегодня же Украина является одним из крупнейших импортеров подсолнечного масла для мирового рынка, в том числе и для Германии.

"В настоящее время в наших магазинах мы наблюдаем повышенный спрос, особенно на подсолнечное масло, а также на рапсовое и оливковое масло",- заявил представитель сети супермаркетов Aldi Süd.

Между тем сеть супермаркетов ограничила продажу масла в расчете на одного покупателя, а представитель Федеральной ассоциации немецкой розничной продуктовой торговли призвал воздерживаться от его накопления.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что война в Украине может повторно спровоцировать кризис микрочипов в мире.

Война России против Украины продолжается двадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Германия
NEWS
20-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
20-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Угрозы или пропаганда. Применит ли Россия оружие массового поражения
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Угрозы или пропаганда. Применит ли Россия оружие массового поражения