Цены на молоко растут, так как война в Украине угрожает поставкам кормов и удобрений, - FT

Война в Украине вызвала резкое повышение мировых цен на молоко. Вооруженный конфликт тормозит поставки кормов и удобрений для коров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Аналитик нидерландского агропромышленного банка Rabobank Майкл Харви заявил, что переработчики и пищевые компании уже подняли цены на молоко, однако потребители будут вынуждены еще раз столкнуться с повышением цен.

Война России против Украины увеличит затраты на производство молока, поскольку оба государства являются ведущими экспортерами азотных удобрений и пшеницы, которая наряду с кукурузой и соей является важным кормом для крупного рогатого скота.

Кроме того, стоимость молочных и других продуктов растет из-за инфляционного давления после вторжения России на территорию Украины.