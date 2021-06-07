В Германии ожидают, что договор о транзите российского газа через Украину будет продлен

"Прежде всего, мы призываем к тому, чтобы договор соблюдался всеми сторонами (Украиной и РФ, - ред.). Конечно, желательно, чтобы он также был продлен", - заявил он.

Представитель правительства Германии подчеркнул, что в договоре о транзите газа предусмотрена возможность его продления на 10 лет.

"Для правительства Германии было и остается главным, что даже с "Северным потоком-2" Украина остается страной-транзитером газа", - заявил Зайберт.

По его словам, в договоре установили курс на это и тем самым послали "важный сигнал" для обеспечения безопасности поставок газа в Европу.