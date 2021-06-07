У Німеччині очікують, що договір про транзит російського газу через Україну буде продовжений

"Перш за все, ми закликаємо до того, щоб договір дотримувався всіма сторонами (Україною і РФ, - ред.). Звичайно, бажано, щоб він також був продовжений", - заявив він.

Представник уряду Німеччини підкреслив, що в договорі про транзит газу передбачена можливість його продовження на 10 років.

"Для уряду Німеччини було і залишається головним, що навіть з "Північним потоком-2" Україна залишається країною-транзитером газу", - заявив Зайберт.

За його словами, в договорі встановили курс на це і тим самим послали "важливий сигнал" для забезпечення безпеки поставок газу в Європу.