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В Германии отреагировали на применение Россией гиперзвукового оружия против Украины

Фото: в Германии отреагировали на применение Россией гиперзвукового оружия против Украины (wikipedia)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве обороны Германии отреагировали на применение Россией гиперзвуковой оружия в войне против Украины. Там заявили, что обеспокоены такими действиями РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Online Zeitung.

"Мы с обеспокоенностью воспринимаем первое использование Россией гиперзвуковой ракеты в войне против Украины", - заявила представитель Минобороны Германии.

Напомним, недавно Минобороны РФ заявило, что в Украине российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал". По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, ракеты применили "для уничтожения подземного военного склада на западе Украины".

После чего Командование Воздушных сил подтвердило, оккупанты действительно нанесли ракетный удар по подземному военному составу в Делятине Ивано-Франковской области. Однако произошло это несколькими днями ранее и достоверных данных о типе ракеты пока нет.

В то же время уже сегодня в Генштабе предупредили о возможном использовании российско-оккупационными войсками высокоточного оружия. В частности, гиперзвуковых ракет "Кинжал".

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