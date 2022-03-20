У Німеччині відреагували на застосування Росією гіперзвукової зброї проти України

"Ми із занепокоєнням сприймаємо перше використання Росією гіперзвукової ракети у війні проти України", - заявила представник Міноборони Німеччини.

Нагадаємо, нещодавно Міноборони РФ заявило, що в Україні російські війська застосували гіперзвукові ракети "Кинджал". За словами представника відомства Ігоря Конашенкова, ракети застосували "для знищення підземного військового складу на заході України".

Після чого Командування Повітряних сил підтвердило, окупанти дійсно завдали ракетного удару по підземному військовому складу в Делятині Івано-Франківської області. Однак відбулося це кількома днями раніше і достовірних даних про тип ракети наразі немає.

Водночас вже сьогодні в Генштабі попередили про можливе використання російсько-окупаційними військами високоточної зброї. Зокрема, гіперзвукових ракет "Кинджал".

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