В Германии обеспокоены ситуацией на Донбассе и обратились к РФ

Германия обеспокоена обострением ситуации на Донбассе . Она выразила обеспокоенность в диалоге с Россией.

Об этом заявила на брифинге представитель Кабинета министров Германии Ульрике Деммер.

Представителей ФРГ, в частности, беспокоит перемещение российских войск у границ Украины.

"Как вы знаете, за последние дни НАТО, ЕС и многие партнеры выразили обеспокоенность по поводу усиления военного присутствия России. Правительство ФРГ разделяет эту обеспокоенность и сообщило об этом Москве", - сообщила Деммер.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что членство в НАТО могло бы положить конец войне на Донбассе.