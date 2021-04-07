В Германии обеспокоены ситуацией на Донбассе и обратились к РФ

Германия обеспокоена обострением ситуации на Донбассе. Она выразила обеспокоенность в диалоге с Россией.
Об этом заявила на брифинге представитель Кабинета министров Германии Ульрике Деммер.
Представителей ФРГ, в частности, беспокоит перемещение российских войск у границ Украины.
"Как вы знаете, за последние дни НАТО, ЕС и многие партнеры выразили обеспокоенность по поводу усиления военного присутствия России. Правительство ФРГ разделяет эту обеспокоенность и сообщило об этом Москве", - сообщила Деммер.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что членство в НАТО могло бы положить конец войне на Донбассе.
Напомним, вице-премьер Алексей Резников объяснил военную активизацию России желанием обратить на себя внимание.
Также сообщалось, что США призвали РФ снизить напряженность в отношениях с Украиной.