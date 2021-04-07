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У Німеччині стурбовані ситуацією на Донбасі і звернулися до РФ

Автор: Анастасія Рокитна

Німеччина стурбована загостренням ситуації на Донбасі. Вона висловила стурбованість у діалозі з Росією.

Про це заявила на брифінгу представник Кабінету міністрів Німеччини Ульріке Деммер.

Представників ФРН, зокрема, турбує переміщення російських військ біля кордонів України.

"Як ви знаєте, за останні дні НАТО, ЄС і багато партнерів висловили занепокоєння з приводу посилення військової присутності Росії. Уряд ФРН поділяє цю стурбованість і повідомив про це Москві", - повідомила Деммер.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський у розмові з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявив, що членство в НАТО могло б покласти кінець війні на Донбасі.

Нагадаємо, віце-прем'єр Олексій Резніков пояснив військову активізацію Росії бажанням звернути на себе увагу.

Також повідомлялося, що США закликали РФ знизити напруженість у відносинах з Україною.

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