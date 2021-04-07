США призвали РФ снизить напряженность в отношениях с Украиной

США призвали РФ снизить уровень напряженности в отношениях с Украиной. Также от России требуют уважать территориальную целостность и суверенитет страны.

Кирби подтвердил информацию о наращивании войск в Крыму и в "других районах на границе двух стран".

"Соединенные Штаты призывают Россию уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, а также не провоцировать и не усугублять напряженность", - сказал пресс-секретарь Пентагона.

По словам Кирби, Вашингтон предоставил Киеву нелетальные и летальные виды вооружений для того, чтобы украинский народ "мог лучше себя защитить".

Он добавил, что США продолжают следить за ситуацией на востоке Украины.

Напомним, с начала перемирия на Донбассе, которое было установлено 27 июля прошлого года от вражеских выстрелов погибли 28 украинских военнослужащих. Большинство из них умерли в 2021 году. Кроме того, 6 апреля на Донбассе в результате обстрела вблизи Невельского погиб украинский военный. Еще один боец погиб от подрыва на мине.

Ранее сообщалось, что США оказывают поддержку Украине в стремлении стать членом НАТО, однако решение об этом находится в компетенции руководства альянса. Киев и Вашингтон находятся в постоянном контакте по ситуации на Донбассе.