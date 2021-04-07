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Кулеба: Украина не хочет войны, мы открываем огонь, только в случае угрозы

Новина українською → Украина, Среда 07 апреля 2021 11:06
Кулеба: Украина не хочет войны, мы открываем огонь, только в случае угрозы Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не хочет войны. При этом украинские военные будут открывать огонь в случае угрозы.

Об этом Кулеба заявил в интервью Liberation.

Он отметил, что Украина не стремится к эскалации конфликта на Донбассе и привержена политическому и дипломатическому разрешению ситуации.

"Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на земле или если они будут атакованы", - заявил Кулеба.

По словам министра до декабря режим прекращения огня на Донбассе работал, но потом в "Москве что-то изменилось".

"Что касается нас, то никакого подкрепления с целью перехода в наступление мы не осуществляем, кроме обычных военных ротаций. Но если один из наших убит, мы имеем право защищаться", - добавил он.

Кулеба считает, что обострение ситуации на Донбассе - это послание Украине, чтобы напугать украинское правительство и сделать более гибким в переговорах.

"Русские используют эту эскалацию, чтобы укрепить свои позиции в нормандском формате. Затем это послание для западных стран в целом, ответ на санкции, принятые против Москвы за обращение с Алексеем Навальным. Послание таково: что бы вы ни делали, мы делаем то, что хотим. Таким образом, происходящее выходит далеко за пределы Украины", - отметил Кулеба.

Ранее РБК-Украина писало, что вице-премьер Алексей Резников объяснил военную активизацию России желанием обратить на себя внимание.

Также сообщалось, что США призвали РФ снизить напряженность в отношениях с Украиной.

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