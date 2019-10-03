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В Германии назвали условие, когда минские соглашения будут считать выполненными

Новости » Политика    03.10.2019 - 13:54
В Германии назвали условие, когда минские соглашения будут считать выполненными
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Для этого нужно восстановить суверенитет Украины на оккупированных территориях Донбасса

Правительство Германии заявляет, что минские соглашения будут считаться выполненными только после восстановления суверенитета Украины на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Германии в ответ на запрос "Радио Свобода".

Также в министерстве отметили, что они приветствуют согласование трехстороннего контактной группой "формулы Штайнмайера".

"По мнению правительства Германии, минские соглашения остаются дорожной картой для политического решения ситуации на востоке Украины. Согласовать "формулу Штайнмайера" было важным шагом для Трехсторонней контактной группы. Теперь пришло время имплементировать другие пункты минских соглашений. По нашему мнению, Минские соглашения не будут считаться выполненными, пока полный территориальный суверенитет и целостность Украины не будут восстановлены в Луганском и Донецком регионах", - сообщили в министерстве.

Напомним, 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". По условиям "формулы Штайнмайера", выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут состояться по украинским законам до возвращения контроля над участком границы с Российской Федерацией.

РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Великобритании поддержало подписание Украиной и Россией "формулы Штайнмайера".

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