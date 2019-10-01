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Минские соглашения по Донбассу дают сбой, - МИД Беларуси

Новости » Политика    01.10.2019 - 12:37
Минские соглашения по Донбассу дают сбой, - МИД Беларуси
Фото: Владимир Макей (facebook com embassybel 2)

Глава МИД Беларуси считает, что США нужно привлечь к переговорам по ситуации на Донбассе

В Беларуси считают, что минские соглашения недостаточно эффективны и выступают за привлечения США к переговорам по урегулированию на Донбассе. Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, говорится в сообщении беларуского ведомства.

Кроме того, он заявил, что дает сбой и работа в нормандском формате.

"Мы видим, что прошло определенное время, а вот эта работа в нормандском формате, минские договоренности все-таки дают сбой. Значит, где-то не до конца договорились, что-то, может быть, не до конца предусмотрели, не подстраховались по всем тем направлениям, по которым в Минске были достигнуты договоренности", - заявил Макей.

Макей считает, что США нужно привлечб к переговорам по ситуации на Донбассе.

"Но если мы видим, что не получается в таком формате, понимаем, что, наверно, все-таки без Соединенных Штатов Америки этот вопрос не удастся урегулировать, давайте попробуем привлечь США к этому вопросу, если они к этому готовы, если они готовы внести вклад в урегулирование этого конфликта", - ометил министр.

По его словам, именно этой логикой руководствовался президент Беларуси Александр Лукашенко, который неоднократно выступал за привлечение США к переговорам.

Напомним, в Минске сейчас проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Стороны, в частности, обсуждают "формулу Штайнмайера".

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Новости Украины Беларусьминские соглашениянормандский формат
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