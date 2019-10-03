У Німеччині назвали умову, коли мінські угоди будуть вважати виконаними

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Для цього потрібно відновити суверенітет України на окупованих територіях Донбасу

Уряд Німеччини заявляє, що мінські угоди будуть вважатися виконаними лише після відновлення суверенітету України на окупованих територіях Луганської і Донецької областей. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Німеччини у відповідь на запит "Радіо Свобода".

Також в міністерстві зазначили, що вони вітають узгодження тристороннього контактною групою "формули Штайнмайера".

"На думку уряду Німеччини, мінські угоди залишаються дорожньою картою для політичного вирішення ситуації на сході України. Погодити "формулу Штайнмайера" було важливим кроком для Тристоронньої контактної групи. Тепер прийшов час імплементувати інші пункти мінських угод. На нашу думку, Мінські угоди не будуть вважатися виконаними, поки повний територіальний суверенітет та цілісність України не будуть відновлені в Луганському та Донецькому регіонах", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, 1 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма підписав "формулу Штайнмайера". За умовами "формули Штайнмайера", вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей можуть відбутися за українськими законами до повернення контролю над ділянкою кордону з Російською Федерацією.

РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ Великої Британії підтримало підписання Україною і Росією "формули Штайнмайера".