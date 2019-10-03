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Британия приветствует подписание "формулы Штайнмайера"

Новости » Политика    03.10.2019 - 09:20
Британия приветствует подписание "формулы Штайнмайера"
Фото: МИД Британии (wikipedia.org/Arpingstone)

В Британии поддерживают требования Киева по соблюдению ряда условий проведения местных выборов на Донбассе

Министерство иностранных дел Великобритании поддержало подписание Украиной и Россией "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает DW, ссылаясь на пресс-службу британского ведомства.

Министр Британии по вопросам Европы и США Кристофер Пинчер назвал это "обнадеживающим шагом". Кроме этого, он поддерживает требования Киева по соблюдению ряда условий проведения местных выборов на Донбассе.

"К ним относятся всеобъемлющее прекращение огня, вывод иностранных войск и беспрепятственный доступ международных наблюдателей за выборами и СМИ", - подчеркнул Пинчер.

Напомним, Министерство иностранных дел Франции также приветствует согласование "формулы Штайнмайера" на переговорах в Минске.

РБК-Украина писало, что 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". Документ ранее был согласован советниками глав "нормандской четверки". По условиям "формулы Штайнмайера", выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут состояться по украинским законам до возвращения контроля над участком границы с Российской Федерацией.

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