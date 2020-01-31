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В Германии назвали крайнюю дату запуска "Северного потока-2"

Новости » В мире     31.01.2020 - 18:50
В Германии назвали крайнюю дату запуска "Северного потока-2"
Иллюстративное фото (facebook.com-oilcapital.ru)

Крайним сроком запуска российского газопровода в Германии считают первый квартал 2021 года

Германия ожидает, что запуск российского газопровода "Северный поток-2" состоится не позднее первого квартала 2021 года. Об этом заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр, передают российские СМИ.

По его словам, изначально ожидается завершение проекта в конце 2020 года, однако самым крайним сроком запуска является первый квартал 2021 года.

"По итогам моих разговоров с Миллером (глава "Газпрома" - ред.) могу сказать, что реализация проекта должна быть закончена и запуск его в работу должен состояться в конце 2020 года либо самое позднее в первом квартале 2021 года", - отметил фон Гайр.

Напомним, РБК-Украина писало, что дочерние компании российского "Газпрома" - Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG - просят у Германии вывести эти газопроводы из-под действия обновленной Газовой директивы Евросоюза.

Также сообщалось, что "Северный поток-2" пытается обойти газовое законодательство Европейского союза и получить разрешение на поставки газа без анбандлинга.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Северный поток-2" должен быть достроен, поскольку Германия от него выигрывает. Строительство трубопровода остановилось в нескольких десятках километрах от берега Германии после введения американских санкций.

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