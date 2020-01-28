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"Газпром" озвучил планы по экспорту газа и по "Северному потоку-2"

Новости » Экономика     28.01.2020 - 14:06
"Газпром" озвучил планы по экспорту газа и по "Северному потоку-2"

Поставки газа будут сохранены на прежнем уровне, а "Северный поток-2" достроен

Российский газовый монополист "Газпром" прогнозирует, что его экспорт останется стабильным в среднесрочной перспективе. Об этом сказала заместитель председателя правления "Газпрома" Елена Бурмистрова, передают российские СМИ.

Как отметила представитель "Газпрома", в 2019 году компания экспортировала в дальнее зарубежье 199,3 млрд кубометров газа (в том числе 0,4 млрд кубометров в Китай), что на 1,5% меньше, чем в 2018 году.

"В среднесрочной перспективе мы ожидаем, что поставки сохранятся на уровне прошлых лет, с корректировкой на погодные условия", - сообщил Бурмистрова.

По ее словам, "Газпром" планирует достроить газопровод "Северный поток-2", который готов на 94%.

Напомним, российский газовый монополист "Газпром" прогнозировал среднюю экспортную цену на свой газ в Европе в 2019 году на уровне 230-250 долларов за 1 тыс. кубометров при цене 245,5 долларов в 2018 году.

Напомним, в Украине средняя таможенная стоимость импортного природного газа в декабре 2019 года составила 176,6 долларов за 1 тысячу кубометров. По сравнению с декабрем 2018 года цена импортного газа снизилась на 46,3%.

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