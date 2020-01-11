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Меркель в Москве заявила о необходимости достроить "Северный поток-2"

Новости » Экономика     11.01.2020 - 17:50
Меркель в Москве заявила о необходимости достроить "Северный поток-2"
Фото: Ангела Меркель и Владимир Путин (kremlin.ru)

Трубопровод остановился в нескольких десятках километрах от берега Германии после введения американских санкций

Российский проект "Северный поток - 2" должен быть достроен, поскольку Германия от него выигрывает. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Москве на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции, передают российские СМИ.

Как считает Меркель, трубопровод легитимирован посредством нового европейского законодательства. "Нам необходимо довести его до конца", - сказала она.

"Германия и другие европейские страны выигрывают от "Северного потока". Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, но это очень важный проект", - сообщила канцлер.

Меркель также выразила удовлетворение тем, "что была достигнута очень хорошая договоренность по поводу транзита газа через Украину".

Напомним, в декабре Вашингтон дал месяц компаниям-подрядчикам газопровода "Северный поток-2" на прекращение работ. В Государственном департаменте подчеркнули, что Россия использует новый газопровод как инструмент поддержки своей агрессии против Украины.

Позже в швейцарской компании Allseas заявили, что не планируют возобновлять работы по строительству газопровода "Северный поток-2" после введения американских санкций. В компании также добавили, что судна, которые занимались укладкой труб газопровода, покинули регион работ в Балтийском море и готовятся к работе на другом проекте.

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Новости Украины Владимир ПутинАнгела МеркельСеверный поток-2
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