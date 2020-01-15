"Северный поток-2" пытается обойти законодательство ЕС

Иллюстративное фото (gazprom.ru)

Компания подала заявку на исключение из условий газовой доктрины ЕС

Компания Nord Stream 2 AG, владелец газопровода "Северный поток-2", подала заявку правительству Германии о получении исключения из условий европейской газовой доктрины. Об этом сообщает журналист издания Bild Юлиан Рьопке в Twitter.

По словам журналиста, в случае получения исключения от немецкого правительства российский "Газпром" получит возможность обойти правила анбандлинга, то есть компания Nord Stream 2 AG сможет транспортировать газ в Германию.

"Nord Stream 2 AG подала заявку на исключение для "Северного потока-2" 10 января 2020 года, то есть за два дня до предельного срока. Если оно будет предоставлено, дочерняя компания "Газпрома" сможет эксплуатировать и использовать трубопровод для поставки газа в Германию без необходимости анбандлинга", - пояснил Рьопке.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что для завершения строительства газопровода "Северный поток-2" нужно не меньше года. Путин утверждает, что Россия сможет достроить газопровод самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров. Он добавил, что вопрос лишь в сроках.

Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель в Москве на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции заявила, что российский газопровод "Северный поток - 2" должен быть достроен, поскольку Берлин от него выигрывает.

Как известно, в декабре Вашингтон дал месяц компаниям-подрядчикам газопровода "Северный поток-2" на прекращение работ. В швейцарской компании Allseas заявили, что возобновлять работы по строительству газопровода "Северный поток-2" после введения американских санкций не планируют.