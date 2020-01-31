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У Німеччині назвали крайню дату запуску "Північного потоку-2"

Новини » В світі     31.01.2020 - 18:50
У Німеччині назвали крайню дату запуску "Північного потоку-2"
Ілюстративне фото (facebook.com-oilcapital.ru)

Крайнім терміном запуску російського газопроводу в Німеччині вважають перший квартал 2021 року

Німеччина очікує, що запуск російського газопроводу "Північний потік-2" відбудеться не пізніше першого кварталу 2021 року. Про це заявив посол Німеччини в Росії Геза Андреас фон Гайр, передають російські ЗМІ.

За його словами, спочатку очікується завершення проекту в кінці 2020 року, однак крайнім терміном запуску є перший квартал 2021 року.

"За підсумками моїх розмов з Міллером (глава "Газпрому" - ред.) можу сказати, що реалізація проекту повинна бути закінчена і запуск його в роботу повинен відбутися в кінці 2020 року або найпізніше в першому кварталі 2021 року", - зазначив фон Гайр.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що дочірні компанії російського "Газпрому" - Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG - просять у Німеччині вивести ці газопроводи з-під дії оновленої Газової директиви Євросоюзу.

Також повідомлялося, що "Північний потік-2" намагається обійти газове законодавство Європейського союзу і отримати дозвіл на постачання газу без анбандлинга.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що "Північний потік-2" повинен бути добудований, оскільки Німеччина від нього виграє. Будівництво трубопроводу зупинився в декількох десятках кілометрах від берега Німеччині після введення американських санкцій.

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