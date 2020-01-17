"Газпром" просит Германию вывести Nord Stream из-под европейской газовой директивы

Иллюстративное фото (gazprom.ru)

Заявку рассмотрят до 23 мая

Дочерние компании российского "Газпрома" - Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG - просят у Германии вывести эти газопроводы из-под действия обновленной Газовой директивы Евросоюза. Об этом пишут росСМИ.

Компании отправили свои заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA). Агентство опубликовало порядок оформления подобных заявок 12 декабря и назначило дедлайн на подачу документов - один месяц.

Сообщается, что Nord Stream AG передала необходимый пакет документов 23 декабря, Nord Stream 2 AG - 10 января.

Известно, что до 23 мая должны рассмотреть заявку "Северного потока". По этому вопросу будут проходить консультации со странами ЕС.

В то же время порядок и сроки рассмотрения заявки "Северного потока 2" не сообщаются.

Газовая директива ЕС является одним из ключевых документов европейского энергетического законодательства. Директива регулирует рынки газа на территории Евросоюза.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что "Северный поток-2" пытается обойти газовое законодательство Европейского союза и получить разрешение на поставки газа без анбандлинга.