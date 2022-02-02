В Германии искусственный интеллект научили управлять светофорами
В Германии использовали искусственный интеллект для улучшения движения транспорта. Технология регулировала работу светофоров.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на New Atlas.
Исследование проводилось в рамках проекта KI4LSA, что финансировалось Федеральным министерством транспорта и цифровой инфраструктуры Германии. Им занимались несколько партнерских организаций.
Одна из них - Институт оптроники, системных технологий и обработки изображений Фраунгофера, установила камеры высокого разрешения и радарные датчики на оживленных перекрестках города Лемго.
Эта установка фиксировала количество автомобилей, ожидающих переключения света.
Данные же были использованы для обучения искусственному интеллекту. Он практически экспериментировал с различными схемами работы светофоров и адаптировался к условиям в реальном времени, чтобы минимизировать время ожидания.
Согласно результатам эксперимента, искусственный интеллект способен улучшить транспортный поток на 10-15%.
В то же время участники проекта продолжат исследования в течение следующих нескольких месяцев, чтобы и дальше адаптировать работу светофора.
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