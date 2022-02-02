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В Германии искусственный интеллект научили управлять светофорами

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Среда 02 февраля 2022 17:40
В Германии искусственный интеллект научили управлять светофорами Фото: в Германии искусственный интеллект научили управлять светофорами (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Германии использовали искусственный интеллект для улучшения движения транспорта. Технология регулировала работу светофоров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на New Atlas.

Исследование проводилось в рамках проекта KI4LSA, что финансировалось Федеральным министерством транспорта и цифровой инфраструктуры Германии. Им занимались несколько партнерских организаций.

Одна из них - Институт оптроники, системных технологий и обработки изображений Фраунгофера, установила камеры высокого разрешения и радарные датчики на оживленных перекрестках города Лемго.

Эта установка фиксировала количество автомобилей, ожидающих переключения света.

Данные же были использованы для обучения искусственному интеллекту. Он практически экспериментировал с различными схемами работы светофоров и адаптировался к условиям в реальном времени, чтобы минимизировать время ожидания.

Согласно результатам эксперимента, искусственный интеллект способен улучшить транспортный поток на 10-15%.

В то же время участники проекта продолжат исследования в течение следующих нескольких месяцев, чтобы и дальше адаптировать работу светофора.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как технологии в будущем могут изменить мир.

Тем временем Meta заявила о намерении построить самый быстрый компьютер в мире. Его разработку завершат в середине 2022 года. Также компания работает над тактильной перчаткой, которая позволит ощущать предметы в виртуальной реальности.

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