В Німеччині штучний інтелект навчили управляти світлофорами

У Німеччині використали штучний інтелект для покращення руху транспорту. Технологія регулювала роботу світлофорів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на New Atlas.

Дослідження проводилося в рамках проєкту KI4LSA, що фінансувалося Федеральним міністерство транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини. Ним займалися декілька партнерських організацій. Одна з них - Інститут оптроніки, системних технологій та обробки зображень Фраунгофера, встановила камери високої роздільності та радарні датчики на жвавих перехрестях міста Лемго. Ця установка фіксувала кількість автомобілів, які очікують перемикання світла. Дані ж були використанні для навчання штучного інтелекту. Він практично експериментував з різними схемами роботи світлофорів та адаптовувався до умов в реальному часі, аби мінімізувати час очікування. Згідно з результатами експерименту, штучний інтелект здатний покращити транспортний потік на 10-15%. Водночас учасники проєкту продовжать дослідження протягом наступних декількох місяців, аби й надалі адаптовувати роботу світлофора.

