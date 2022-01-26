Будущее без водителей. Как технологии изменят мир

Ещё 20 лет назад было трудно представить, что мы сможем вызвать такси в несколько касаний, а не телефонным звонком. Сейчас же человека сложно удивить автомобилем, который самостоятельно довезет водители и пассажиров до необходимого пункта назначения. Тренды в транспортной индустрии меняются.

Возможно, скоро нам не нужны будут водители. Так ли это – в материале РБК-Украина .

Автономные автобусы

Незадолго до пандемии в Малаге (Испания) компания Irizar запустила AutoMost. Проект интеллектуальной мобильности начал работу в испанском городе в 2020 году. Автобус оснастили искусственным интеллектом. В рамках нового проекта 12-метровый беспилотный автобус способен перевозить до 60 пассажиров. Автобус оснащен электродвигателем – транспортное средство проезжает маршрут длиной в 8 километров. Инженерам удалось синхронизировать автобус с «умными» светофорами.

AutoMOST es un pionero autobús autónomo eléctrico de alta capacidad desarrollado por Avanza y otras compañías como Irizar e-mobility que ya circula por Málaga y que ha sido pensado para llevar a los cruceristas desde el puerto al Casco Histórico. pic.twitter.com/XrAaK14qJ4 — MΛRC VIDΛL (@marcvidal) March 13, 2021

Автономные паромы

Не стоит на месте и Rolls-Royce. Помимо люксовых авто компания заинтересовалась паромами. Совместно с государственным паромным оператором Финляндии Finferries инженеры создали FALCO. Это первый в мире автономный паром. Автономный паром использовал технологию автономного судовождения Ship Intelligence. Пробный рейс провели между Парайненом и Науво, а вот обратный уже осуществили при дистанционном управлении. С помощью искусственного интеллекта и датчиков инженеры создали картину окружения в режиме реального времени для судна. Это позволяет находить объекты на пути парома и предотвратить потенциальное столкновение. Судно автоматически выполнило швартовку.

Proudly announcing the world’s first fully autonomous ferry voyage. Project SVAN (Safer Vessel with Autonomous Navigation), a partnership between Rolls-Royce and #Finferries, promises safer and more efficient operations. More: https://t.co/DhRAh3umlw pic.twitter.com/oeMyU24ASd — Rolls-Royce (@RollsRoyce) December 3, 2018

Грузовые дроны без пилотов

Компания Natilus уже показала прототип дрона, который подходит для грузоперевозок. Габариты нового грузового дрона сопоставим с Boeing 747. Грузоподъемность дрона составляет 700 тонн. Летать он будет медленно, правда и расход топлива у транспортного средства компании Natilus будет на 50% меньше по сравнению с обычным грузовым самолетом. Таким образом, дрон снизит стоимость трансокеанских авиаперевозок в два раза. В компании пока не сообщают дату выпуска дрона или более конкретные его параметры.

Пока нет точной даты выхода Natilus (Фото: natilus.co)

Автономные поезда

Локомотив без пилота – уже не какое-то далекое будущее. В Западной Австралии работает первая в мире автономная железная дорога AutoHaul. По ней передвигаются 200 локомотивов. Поезда доставляют железную руду на расстояние более 1700 километров. У каждого поезда есть бортовой модуль. С помощью этого устройства можно получать автоматические отчеты о местоположении локомотива. Также датчик передает информацию о скорости и направлении движения поезда. Все данные поступают в центр управления. За создание этого проекта отвечает горнодобывающая компания Rio Tinto. Железные дороги США уже консультируются с компанией, чтобы адаптировать технологию под свои потребности.

Great event in Perth WA to celebrate AutoHaul. Very proud to be supporting @RioTinto with @AnsaldoSTS and @HitachiGlobal technology . 90% of all 2.4km long Trains now running in fully autonomous mode daily, delivering maximum efficiency #InnovationisGREAT pic.twitter.com/qUlemHOMHE — Alistair Dormer (@AliDormer) March 25, 2019

Автономные самолеты

Не проходит мимо тренда на автономию и ВВС США. Компания Sabrewing Aircraft Company работает над беспилотными грузовыми воздушными автомобилями вертикального взлета и посадки. Инженеры обещают выпустить две модели: Wyvern – с грузоподъемностью до 2 тонн, а также Rhaegal – с грузоподъемностью до 360 кг. Автономные самолеты получат систему обнаружения и уклонения от препятствий в воздухе. В компании сообщили, что самолеты смогут без проблем передвигаться в случае экстремальных погодных условий. Предполагается, что в эксплуатацию соответствующую продукцию введут уже в 2022 году.