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Будущее без водителей. Как технологии изменят мир

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Киев, Среда 26 января 2022 10:55
Будущее без водителей. Как технологии изменят мир Фото: Будущее без водителей. Как технологии изменят мир (©Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Сурепин

Ещё 20 лет назад было трудно представить, что мы сможем вызвать такси в несколько касаний, а не телефонным звонком. Сейчас же человека сложно удивить автомобилем, который самостоятельно довезет водители и пассажиров до необходимого пункта назначения. Тренды в транспортной индустрии меняются.

Возможно, скоро нам не нужны будут водители. Так ли это – в материале РБК-Украина.

Автономные автобусы

Незадолго до пандемии в Малаге (Испания) компания Irizar запустила AutoMost. Проект интеллектуальной мобильности начал работу в испанском городе в 2020 году. Автобус оснастили искусственным интеллектом. В рамках нового проекта 12-метровый беспилотный автобус способен перевозить до 60 пассажиров. Автобус оснащен электродвигателем – транспортное средство проезжает маршрут длиной в 8 километров. Инженерам удалось синхронизировать автобус с «умными» светофорами.

Автономные паромы

Не стоит на месте и Rolls-Royce. Помимо люксовых авто компания заинтересовалась паромами. Совместно с государственным паромным оператором Финляндии Finferries инженеры создали FALCO. Это первый в мире автономный паром. Автономный паром использовал технологию автономного судовождения Ship Intelligence. Пробный рейс провели между Парайненом и Науво, а вот обратный уже осуществили при дистанционном управлении. С помощью искусственного интеллекта и датчиков инженеры создали картину окружения в режиме реального времени для судна. Это позволяет находить объекты на пути парома и предотвратить потенциальное столкновение. Судно автоматически выполнило швартовку.

Грузовые дроны без пилотов

Компания Natilus уже показала прототип дрона, который подходит для грузоперевозок. Габариты нового грузового дрона сопоставим с Boeing 747. Грузоподъемность дрона составляет 700 тонн. Летать он будет медленно, правда и расход топлива у транспортного средства компании Natilus будет на 50% меньше по сравнению с обычным грузовым самолетом. Таким образом, дрон снизит стоимость трансокеанских авиаперевозок в два раза. В компании пока не сообщают дату выпуска дрона или более конкретные его параметры.

Будущее без водителей. Как технологии изменят мирПока нет точной даты выхода Natilus (Фото: natilus.co)

Автономные поезда

Локомотив без пилота – уже не какое-то далекое будущее. В Западной Австралии работает первая в мире автономная железная дорога AutoHaul. По ней передвигаются 200 локомотивов. Поезда доставляют железную руду на расстояние более 1700 километров. У каждого поезда есть бортовой модуль. С помощью этого устройства можно получать автоматические отчеты о местоположении локомотива. Также датчик передает информацию о скорости и направлении движения поезда. Все данные поступают в центр управления. За создание этого проекта отвечает горнодобывающая компания Rio Tinto. Железные дороги США уже консультируются с компанией, чтобы адаптировать технологию под свои потребности.

Автономные самолеты

Не проходит мимо тренда на автономию и ВВС США. Компания Sabrewing Aircraft Company работает над беспилотными грузовыми воздушными автомобилями вертикального взлета и посадки. Инженеры обещают выпустить две модели: Wyvern – с грузоподъемностью до 2 тонн, а также Rhaegal – с грузоподъемностью до 360 кг. Автономные самолеты получат систему обнаружения и уклонения от препятствий в воздухе. В компании сообщили, что самолеты смогут без проблем передвигаться в случае экстремальных погодных условий. Предполагается, что в эксплуатацию соответствующую продукцию введут уже в 2022 году.

Ранее РБК-Украина писало, что в мире возник дефицит полупроводников. Кризис отразился на всем: цены на видеокарты и ноутбуки выросли, производство холодильников и автомобилей задерживается, а новые игровые консоли даже по предзаказу можно ждать целый год.

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