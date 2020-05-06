Из Германии эвакуировали около 100 украинцев

Около 100 украинцев вернулись из Германии эвакуационными рейсами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Граждане вернулись авиарейсом из Дортмунда, повышенной температуры у них не зафиксировали. Все пассажиры обязались находиться на самоизоляции, контроль за соблюдением карантина будет происходить с помощью мобильного приложения "Дій вдома".

Всего за минувшие сутки украинскую границу на въезд и выезд пересекли почти 12 тыс. человек. Коронавирус обнаружили у двух украинцев, которые пытались попасть в Украину.

"Среди тех, кто въезжал в Украину, было обнаружено двух наших соотечественников, которые имели положительные результаты на COVID-19 при проведении экспресс-теста представителями медицинской службы. Граждане доставлены на обсервацию в инфекционную больницу Львова", - сообщили в ГПСУ.

Пограничников, которые контактировали с украинцами, отправили на обсервацию по месту жительства.

Несколько дней назад в Украину прибыли два эвакуационных рейса из Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. Всего было эвакуировано более 350 украинцев.

Также сообщалось о прибытии четырех специальных пассажирских авиарейсов из Нью-Йорка, Лиссабона, Парижа и Цюриха. Самолеты эвакуировали более 550 украинцев.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что возвращение украинцев будет проходить в формате до 4 самолетов за сутки, а пассажиры смогут выбрать, как будут проходить обсервацию.