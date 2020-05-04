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В Украину из Египта и ОАЭ эвакуировали более 350 украинцев

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 11:10
В Украину из Египта и ОАЭ эвакуировали более 350 украинцев
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Все эвакуированные украинцы пройдут самоизоляцию с помощью приложения

В Украину прибыли два эвакуационных рейса из Египта и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Сообщается, что эвакуационные рейсы из Шарм-эль-Шейха и Дубая прибыли в аэропорт "Киев" вечером 3 мая. Всего было эвакуировано более 350 украинцев.

"После приземления пограничники провели температурный скрининг пассажиров. Ни один из пассажиров на самочувствие не жаловался. Все пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Дій вдома" пограничники проверили в ходе проведения паспортного контроля", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за прошедшие сутки пограничники оформили 13 тысяч человек на въезд и выезд из Украины. Во время температурного скрининга повышенной температуры не было зафиксировано.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что для эвакуации украинцев готовят еще 20 спецрейсов.

Как объяснил президент Владимир Зеленский, возвращение украинцев будет проходить в формате до 4 самолетов за сутки, а все пассажиры смогут выбрать, как будут проходить обсервацию.

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