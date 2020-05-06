З Німеччини евакуювали близько 100 українців

Близько 100 українців повернулися з Німеччини евакуаційними рейсами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Громадяни повернулися авіарейсом з Дортмунду. У жодного з них підвищеної температури не зафіксували. Усі пасажири зобов’язалися знаходитись на самоізоляції, контроль за дотриманням карантину буде відбуватись за допомогою мобільного додатку "Дій вдома".

Загалом за минулу добу український кордон на в’їзд та виїзд перетнули майже 12 тис. осіб. Коронавірус виявили у двох українців, які намагалися потрапити в Україну.

"Серед тих, хто в’їжджав в Україну, було виявлено двох наших співвітчизників, котрі мали позитивні результати на COVID-19 при проведенні експрес-тесту представниками медичної служби. Осіб доставлено на обсервацію до інфекційної лікарні Львова", - повідомили у ДПСУ.

Прикордонників, які контактували з українцями, відправили на обсервацію за місцем проживання.

Кілька днів тому в Україну прибули два евакуаційних рейси з Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Всього було евакуйовано понад 350 українців.

Також повідомлялося про прибуття чотирьох спеціальних пасажирських авіарейсів з Нью-Йорка, Лісабона, Парижа і Цюриха. Ними дісталися України понад 550 громадян.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що повернення українців буде проходити у форматі до 4 літаків за добу, а всі пасажири зможуть вибрати, як будуть проходити обсервацію.