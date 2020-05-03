За сутки в Украину прибыли более 550 эвакуированных украинцев

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Они пройдут двухнедельную самоизоляцию при помощи приложения "Действуй дома"

За минувшие сутки в Украину прибыли более 550 человек, которых эвакуировали специальными рейсами из четырех стран в связи с пандемией коронавируса и закрытыми границами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

В ведомстве отмечают, что ни у кого из вернувшихся не выявили коронавирус. Они пройдут двухнедельную самоизоляцию при помощи приложения "Действуй дома".

"Пограничники контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили четыре специальных пассажирских авиарейса из Нью-Йорка (США), Лиссабона (Португалия), Парижа (Франция) и Цюриха (Швейцария). Этими самолетами в Украину прибыло более 550 пассажиров. Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела, или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ. Пассажиры этих авиарейсов выбрали предусмотренные карантинные ограничения с применением приложения "Действий дома", - говорится в сообщении.

Также РБК-Украина писало, что на украинской границе с начала карантина выявили 96 нарушителей самоизоляции.

Напомним, около двух третей вернувшихся из-за границы украинцев в связи с карантином в Украине проходят самоизоляцию с помощью приложения "Действуй дома".

Человек, находящийся на самоизоляции, должен ежедневно делать селфи на фоне окружающей среды и отправлять его в приложение. Если человек на самоизоляции не успеет отправить фото, к нему могут приехать правоохранители и сделать предупреждение.