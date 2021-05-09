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В Германии COVID-вакцинированных освободили от ограничений: что им разрешили

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Германии начали действовать привилегии для вакцинированных от коронавируса. В частности, для них отменяют комендантский час.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Распоряжение правительства об отмене ограничений для вакцинированных вступило в силу.

Что разрешили вакцинированным:

  • безо всяких ограничений встречаться с другими людьми,
  • не учитывать ограничения комендантского часа,
  • отмена карантина после поездки за границу - если только они не прибывают из страны или региона, где зафиксированы мутированные варианты коронавируса,
  • свободное посещение мигазинов или парикмахерских.

В то же время эти лица должны по-прежнему носить защитные маски.

Полностью вакцинированными в Германии считают тех, кто не менее 14 дней назад получил вторую инъекцию вакцины от коронавируса, а в случае применения препарата компании Johnson & Johnson достаточно и одной прививки.

Для доказательства того, что лицо выздоровело от коронавируса, необходимо предоставить положительный лабораторный ПЦР-тест, которому не менее 28 дней, но не более шести месяцев.

Напомним, в Еврокомиссии назвали сроки запуска системы сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Отметим, что Украина может запустить COVID-сертификаты до 1 июля.

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