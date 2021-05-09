В Германии COVID-вакцинированных освободили от ограничений: что им разрешили

Сегодня в Германии начали действовать привилегии для вакцинированных от коронавируса. В частности, для них отменяют комендантский час.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Распоряжение правительства об отмене ограничений для вакцинированных вступило в силу.
Что разрешили вакцинированным:
В то же время эти лица должны по-прежнему носить защитные маски.
Полностью вакцинированными в Германии считают тех, кто не менее 14 дней назад получил вторую инъекцию вакцины от коронавируса, а в случае применения препарата компании Johnson & Johnson достаточно и одной прививки.
Для доказательства того, что лицо выздоровело от коронавируса, необходимо предоставить положительный лабораторный ПЦР-тест, которому не менее 28 дней, но не более шести месяцев.