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У Німеччині COVID-вакцинованих звільнили від обмежень: що їм дозволили

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні у Німеччині почали діяти привілеї для вакцинованих від коронавірусу. Зокрема, для них скасовують комендантську годину.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Розпорядження уряду про скасування обмежень для вакцинованих набуло чинності.

Що дозволили вакцинованим:

  • без жодних обмежень зустрічатися з іншими людьми,
  • не зважати на обмеження комендантської години,
  • скасування карантину після поїздки за кордон - якщо тільки вони не прибувають з країни чи регіону, де зафіксовані мутовані варіанти коронавірусу,
  • вільне відвідування мігазинів чи перукарень.

Водночас ці особи мають, як і раніше, носити захисні маски.

Повністю вакцинованими в Німеччині вважають тих, хто щонайменше 14 днів тому отримав другу ін'єкцію вакцини від коронавірусу, а у разі застосовуння препарату компанії Johnson & Johnson достатньо й одного щеплення.

Для доведення того, що особа одужала від коронавірусу, необхідно надати позитивний лабораторний ПЛР-тест, якому не менше 28 днів, але не більше шести місяців.

Нагадаємо, у Єврокомісії назвали терміни запуску системи сертифікатів про вакцинацію від коронавірусної інфекції.

Зазначимо, що Україна може запустити COVID-сертифікати до 1 липня.

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