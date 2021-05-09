У Німеччині COVID-вакцинованих звільнили від обмежень: що їм дозволили

Розпорядження уряду про скасування обмежень для вакцинованих набуло чинності.

Що дозволили вакцинованим:

без жодних обмежень зустрічатися з іншими людьми,

не зважати на обмеження комендантської години,

скасування карантину після поїздки за кордон - якщо тільки вони не прибувають з країни чи регіону, де зафіксовані мутовані варіанти коронавірусу,

вільне відвідування мігазинів чи перукарень.

Водночас ці особи мають, як і раніше, носити захисні маски.

Повністю вакцинованими в Німеччині вважають тих, хто щонайменше 14 днів тому отримав другу ін'єкцію вакцини від коронавірусу, а у разі застосовуння препарату компанії Johnson & Johnson достатньо й одного щеплення.

Для доведення того, що особа одужала від коронавірусу, необхідно надати позитивний лабораторний ПЛР-тест, якому не менше 28 днів, але не більше шести місяців.