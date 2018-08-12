Геращенко: тема заложников и политзаключенных не допускает непроверенной информации

Геращенко подчеркнула, что некоторые темы требуют молчания до их официального подтверждения

Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что тема заложников и политзаключенных не допускает непроверенной информации. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Геращенко отметила, что понимает, что все хотят хороших новостей и все надеются на чудо, но такие ситуации дорого обходятся.

"72 звонка и 130 смс с 1 до 4 ночи . Без комментариев", - написала она.

Кроме того, Геращенко напомнила, что все мы имеем дело с империей лжи, фейков, пранкеров, годами наработанной практики вброса ложной информации , для распространения которой нередко используют светлых и порядочных людей, чтобы их дискредитировать и посеять сплошное недоверие.

"Боремся дальше, друзья. Вместе. Но давайте без паники и без непроверенной информации. Всегда важно думать в первую очередь о родных, им хуже", - подчеркнула она.

Напомним, ночью российская журналистка Виктория Ивлева сообщила, что, по ее данным, самолет с политзаключенным Сенцовым на борту вылетел из Салехарда.

Позже управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Ямало-Ненецком автономном округу опровергло информацию о том, что Сенцова вывезли из колонии.

Добавим, что украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что ложные сведения о якобы освобождении политзаключенного Олега Сенцова могли предоставить журналистам сотрудники колонии "Белый медведь" в Лабытнанги.