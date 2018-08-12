Геращенко: тема заручників та політв’язнів не допускає неперевіреної інформації

Геращенко наголосила, що деякі теми потребують мовчання до їх офіційного підтвердження

Перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко, заявила що тема заручників та політв’язнів не допускає неперевіреної інформації. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Геращенко зазначила, що розуміє, що всі прагнуть добрих новин і всі сподіваються на диво, але такі ситуації дорого обходяться.

"72 дзвінки і 130 смс з 1 до 4 ночі . Без коментарів", - написала вона.

Крім того, Геращенко нагадала, що всі ми маємо справу з імперією брехні, фейків, пранкерів, роками напрацьованої практики вкиду неправдивої інформації , для розповсюдження якої нерідко використовують світлих і порядних людей, аби і їх дискредитувати та посіяти суцільну недовіру.

"Боремося далі, друзі. Разом. Але давайте без паніки і без неперевіреної інформації. Завжди важливо думати в першу чергу про рідних, їм найгірше", - наголосила вона.

Нагадаємо, вночі російська журналістка Вікторія Івлєва повідомила, що, за її даними, літак з політв'язнем Сенцовим на борту вилетів з Салехарда.

Пізніше управління Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) у Ямало-Ненецькому автономному округу спростувало інформацію про те, що Сенцова вивезли з колонії.

Додамо, що український омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що неправдиві відомості про нібито звільнення політв'язня Олега Сенцова могли надати журналістам працівники колонії "Білий ведмідь" в Лабитнангі.