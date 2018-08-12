Сенцова не вивозили з колонії в Лабитнангі, - ФСВП Росії

У РФ спростували інформацію про те, що український політв'язень залишив колонію

Управління Федеральної служби виконання покарань Росії (ФСВП) по Ямало-Ненецькому автономному округу спростувало інформацію про те, що український політв'язень в Росії Олег Сенцов був вивезений з колонії №8 в Лабитнангі. Про це повідомляє ТАСС.

"Інформація про те, що засуджений Сенцов О. Г. нібито залишив виправну колонію, не відповідає дійсності", - заявили в УФСВП.

Раніше російська журналістка Вікторія Івлєва написала, що літак з ув’язненим у Росії українським режисером Олегом Сенцовым на борту вилетів з міста Салехард (адміністративний центр Ямало-Ненецького автономного округу Росії).

Пізніше вона оновила інформацію, зазначивши, що у неї більше немає ніякої інформації про літак і вона вже сумнівається у достовірності повідомленого раніше.

Нагадаємо, адміністрація президента Росії Володимира Путіна отримала лист від матері незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова з проханням про помилування.