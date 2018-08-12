Денісова: неправдиві відомості про Сенцова могли надати працівники колонії
Денісова не виключає, що новини про звільнення Сенцова були розіграшем
Неправдиві відомості про нібито звільнення політв'язня Олега Сенцова могли надати журналістам працівники колонії "Білий ведмідь" в Лабитнангі. Про це повідомила уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова, передає "Громадське".
Зокрема, Денісова прокоментувала інформацію про звільнення Сенцова, яка з'явилася в ніч на 12 серпня. Зазначимо, відомості про українця виявилися неправдивими.
"Важко коментувати це. Сподіваємося щоразу, що буде підтверджена інформація про звільнення Сенцова, але в Лабитнангі так жартують з журналістами та громадянами, які думають, що налагодили контакт з працівниками колонії", - зазначила Денисова.
Вона також зазначила, що, за неофіційними даними, медкомісія 9 серпня зробила винсовок, що Сенцов знаходиться в нормальному стані як для трьох місяців голодування, а його стан дозволяє перевозити його.
Нагадаємо, вночі російська журналістка Вікторія Івлєва повідомила, що, за її даними, літак з політв'язнем Сенцовим на борту вилетів з Салехарда.
Пізніше управління Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) у Ямало-Ненецькому автономному округу спростувало інформацію про те, що Сенцова вивезли з колонії.