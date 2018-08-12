Літак з Сенцовим вилетів із Салехарда, - журналіст

Офіційного підтвердження про звільнення Сенцова поки немає

Літак з ув’язненим у Росії українським режисером Олегом Сенцовим на борту вилетів з міста Салехард (адміністративний центр Ямало-Ненецького автономного округу Росії). Про це написала російська журналістка Вікторія Івлєва у Facebook.

"Олег, здається, врятований! О 23:00 літак з ним вилетів із Салехарда. Сподіваюся, наступна зупинка - Київ. Все!" - написала журналістка.

Олег, здається, врятований! В 23.00 літак з ним вилетів з Салехарда. Сподіваюся, наступна зупинка - Київ. Все! Опубліковано Victoria Ivleva Субота, 11 серпня 2018 р.

Водночас ніякого іншого підтвердження її інформації немає.

Адвокат Сенцова Дмитро Дінзе та його сестра Наталія Каплан поки не підтвердили цю інформацію.

"На даний момент я не можу ні підтвердити, ні спростувати інформації про виліт Олега з Лабитнангі. Не телефонуйте, будь ласка, всі і відразу", - написала Каплан.

На даний момент я не можу ні підтвердити, ні спростувати інформацію про виліт Олега з Лабитнангі. Не телефонуйте, будь ласка, все і відразу Опубліковано Натал'єю Каплан Субота, 11 серпня 2018 р.

Нагадаємо, раніше в посольстві Сполучених Штатів Америки висловили стурбованість погіршенням стану здоров'я українського режисера Олега Сенцова, ув'язненого в колонії в Російській Федерації (РФ)