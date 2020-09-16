Геращенко о ситуации с хасидами: их ввели в заблуждение, чтобы заработать

Ситуация с хасидами на украино-белорусской границе стала возможна в связи с тем, что определенная группа людей ввела паломников в заблуждение. На их приезде в Украину пытались заработать.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, хасидам обещали, что они смогут попасть в Украину через Беларусь.

"Определенный круг лиц, введя в заблуждение, пригласил представителей хасидов. Фактически эти люди подставили тысячи граждан Израиля и других стран", - заявил Геращенко.

Он добавил, что большинство из хасидов не имеют права попасть на территорию Украины в связи с запретом на въезд для иностранцев.

"Пограничники объясняют гражданам Израиля и других стран, что они не смогут попасть в Украину и предлагают возвращаться в те страны, из которых они приехали. Украина - гостеприимная страна, но мы не позволим нарушать наше законодательство", - добавил Геращенко.

Напомним, сегодня Кабмин закрыл пункт пропуска "Новые Яриловичи" на украино-белорусской границе в Черниговской области. Там собрались более тысячи хасидов, которые пытаются попасть в Умань для празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана.

Ранее в Офисе президента обвинили власти Беларуси в разжигании конфликта с хасидами.

Добавим, что также хасиды вчера пытались попасть на территорию Украины через пункт пропуска "Дольск" в Волынской области. По состоянию на 16 сентября хасидов возле границы на Волыни нет, ситуация спокойная.