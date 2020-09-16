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Ситуация на границе: на Волыни скоплений хасидов не фиксируют

Украина, Среда 16 сентября 2020 15:45
Ситуация на границе: на Волыни скоплений хасидов не фиксируют
Фото: хасиды на границе (dpsu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Волынской области возле пункта пропуска "Дольск" скоплений хасидов не наблюдается. Ситуация остается напряженной лишь возле пункта пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, прибытие иностранцев-паломников возле пункта "Дольск" начали фиксировать вчера, 15 сентября. Они находились вблизи границы на территории Беларуси до полуночи. Всего там собралось около 70 хасидов.

"К ним приезжал глава ГПСУ, чтобы довести до иностранцев ситуацию, о запрете на пересечение границы. Они со своей стороны пытались убедить пограничников, чтобы их пропустили. После полуночи они отбыли вглубь Беларуси и больше не появлялись. Ситуация с тех пор не изменилась. Пункт пропуска функционирует. Больших групп иностранцев-паломников не наблюдается", - сказал Демченко.

В то же время возле пункта пропуска "Новые Яриловичи" все еще остаются чуть более тысячи паломников. Все они находятся на территории Беларуси. При этом, по словам Демченко, несмотря на решение о закрытии пункта пропуска сегодня, он фактически не функционировал еще с понедельника.

"Все эти люди находятся на дорожном полотне, что мешает дорожному движению. Поэтому с понедельника украинские и белорусские пограничники перенаправляют все транспортные средства на другие пункты пропуска", - сказал спикер ГПСУ.

Ранее РБК-Украина писало, что Офис президента обвинил власти Беларуси в разжигании конфликта с хасидами на границе.

Отметим, хасиды начали прибывать на украино-белорусскую границу в понедельник, 14 сентября. Они пытаются попасть на территорию Украины для празднования Рош ха-Шана в Умани. При этом в Украине действует запрет на въезд иностранцев до конца сентября, в связи с чем хасидов не пускают.

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