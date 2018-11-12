Незаконные "выборы" в ОРДЛО обсудят министры иностранных дел ЕС, - Порошенко

Кроме ОБСЕ на специальное заседание соберется Совет министров иностранных дел ЕС
Тема проведения незаконных "выборов" на оккупированных территориях Донбасса будет подниматься на ближайшем заседании Совета министров иностранных дел ЕС и комитета министров Совета Европы. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития, передает корреспондент РБК-Украина.
"По моему поручению сегодня в Вене созывается постоянный Совет ОБСЕ, где на повестке дня будет лишь один вопрос - незаконные "выборы" и нарушения Россией минских соглашений. Незаконные "выборы" будут в повестке дня Совета министров иностранных дел Европейского союза на ближайшем заседании. Незаконные выборы будут в повестке дня комитета министров Совета Европы. Мы требуем немедленного созыва Трехсторонней контактной группы", - заявил Порошенко.
Напомним, 11 ноября на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей прошли так называемые "выборы" главарей "Л/ДНР".
Специальное заседание Постоянного совета ОБС относительно "выборов" на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей состоится 12 ноября.
Как сообщало РБК-Украина, ЦИК признала "выборы" в ОРДЛО нелегитимными. Они прошли с нарушениями Конституции Украины и избирательного законодательства, поэтому не имеют никаких правовых последствий.