Незаконные "выборы" в ОРДЛО обсудят министры иностранных дел ЕС, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (www.president.gov.ua)

Кроме ОБСЕ на специальное заседание соберется Совет министров иностранных дел ЕС

Тема проведения незаконных "выборов" на оккупированных территориях Донбасса будет подниматься на ближайшем заседании Совета министров иностранных дел ЕС и комитета министров Совета Европы. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития, передает корреспондент РБК-Украина.

"По моему поручению сегодня в Вене созывается постоянный Совет ОБСЕ, где на повестке дня будет лишь один вопрос - незаконные "выборы" и нарушения Россией минских соглашений. Незаконные "выборы" будут в повестке дня Совета министров иностранных дел Европейского союза на ближайшем заседании. Незаконные выборы будут в повестке дня комитета министров Совета Европы. Мы требуем немедленного созыва Трехсторонней контактной группы", - заявил Порошенко.

Напомним, 11 ноября на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей прошли так называемые "выборы" главарей "Л/ДНР".

Специальное заседание Постоянного совета ОБС относительно "выборов" на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей состоится 12 ноября.

Как сообщало РБК-Украина, ЦИК признала "выборы" в ОРДЛО нелегитимными. Они прошли с нарушениями Конституции Украины и избирательного законодательства, поэтому не имеют никаких правовых последствий.