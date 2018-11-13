Прокуратура начала уголовное производство из-за "выборов" в "ЛНР"

Иллюстративное фото (facebook.com.narodna.pravda.ua)

Дело открыто по признакам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту организации и обеспечения проведения оккупационной администрацией Российской Федерации (РФ) на временно оккупированной территории Луганской области 11 ноября 2018 года так называемых "очередных выборов главы ЛНР и депутатов народного совета ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уголовное производство открыто по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор о совершении таких действий), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации) УК Украины.

Напомним, 11 ноября на территории ОРДЛО состоялись "выборы" главарей так называемых "Л/ДНР". Явка на "выборах" составила 80,1% в "ДНР", и 77% - в "ЛНР". Представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский рассказал, что жителей оккупированного Донбасса запугивали и заставляли идти на "выборы".

Также РБК-Украина сообщало, что исполняющий обязанности главаря самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник набрал 68,3% голосов и победил на "выборах".