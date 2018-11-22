Геращенко объявила о продлении перерыва в заседании Рады до 23:30

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

По словам замглавы парламента, еще продолжаются консультации

Верховная рада продлила перерыв еще на два часа. Об этом заявила с трибуны парламента первый вице-спикер Ирина Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Перерва до 23:30 #бюджетнаніч, #держбюджет Опубліковано Anastasia Svetlevskaya Четвер, 22 листопад 2018 р.

Таким образом, заседание должно начаться в 23:30.

"Еще продолжаются консультации. Я объявляю перерыв еще на два часа - до 23:30", - заявила Геращенко.

Напомним, ранее заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко", народный депутат Сергей Березенко прогнозировал, что Верховная рада должна проголосовать за государственный бюджет на 2019 год до двенадцати часов ночи.

Как писало РБК-Украина ранее, по словам члена налогового комитета Татьяны Остриковой, рабочая группа комитета рассмотрела лишь 300 поданных поправок. "С утра проходит заседание рабочей группы налогового комитета. Мы успели рассмотреть лишь около 300 поправок к проекту изменений в Налоговом кодексе. Теперь у нас еще новая таблица, где их еще больше. В целом более 400 поправок", - заявляла нардеп.

Добавим, около 17:00 Рада приняла первый закон из пакета бюджета-2019. Народные депутаты поддержали во втором чтении законопроект №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс".