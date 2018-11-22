ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Геращенко оголосила про продовження перерви в засіданні Ради до 23:30

Новини » Політика    22.11.2018 - 21:41
Геращенко оголосила про продовження перерви в засіданні Ради до 23:30
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

За словами замголови парламенту, ще тривають консультації

Верховна рада продовжила перерву ще на дві години. Про це заявила з трибуни парламенту перший віце-спікер Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

 

Перерва до 23:30 #бюджетнаніч, #держбюджет

Опубліковано Anastasia Svetlevskaya Четвер, 22 листопад 2018 р.

Таким чином, засідання має розпочатися о 23:30.

"Ще продовжуються консультації. Я оголошую перерву ще на дві години - до 23:30", - заявила Геращенко.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко", народний депутат Сергій Березенко прогнозував, що Верховна рада повинна проголосувати за державний бюджет на 2019 рік до дванадцятої години ночі.

Як писало РБК-Україна раніше, за словами члена податкового комітету Тетяни Острікової, робоча група комітету розглянула лише 300 поданих поправок. "З ранку проходить засідання робочої групи податкового комітету. Ми встигли розглянути лише близько 300 поправок до проекту змін у Податковому кодексі. Тепер у нас ще нова таблиця, де їх ще більше. В цілому більше 400 поправок", - заявляла нардеп.

Додамо, близько 17:00 Рада прийняла перший закон з пакету бюджету-2019. Народні депутати підтримали у другому читанні законопроект №9084 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу".

У БПП прогнозують ухвалення бюджету-2019 до 24:00 Бюджет-2019: Парубій оголосив перерву у засіданні парламенту до 21:30
Теми: Бюджет-2019
Новини України Ірина ГеращенкоВерховна РадаБюджет 2019
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся