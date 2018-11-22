Геращенко оголосила про продовження перерви в засіданні Ради до 23:30

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

За словами замголови парламенту, ще тривають консультації

Верховна рада продовжила перерву ще на дві години. Про це заявила з трибуни парламенту перший віце-спікер Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Перерва до 23:30 #бюджетнаніч, #держбюджет Опубліковано Anastasia Svetlevskaya Четвер, 22 листопад 2018 р.

Таким чином, засідання має розпочатися о 23:30.

"Ще продовжуються консультації. Я оголошую перерву ще на дві години - до 23:30", - заявила Геращенко.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко", народний депутат Сергій Березенко прогнозував, що Верховна рада повинна проголосувати за державний бюджет на 2019 рік до дванадцятої години ночі.

Як писало РБК-Україна раніше, за словами члена податкового комітету Тетяни Острікової, робоча група комітету розглянула лише 300 поданих поправок. "З ранку проходить засідання робочої групи податкового комітету. Ми встигли розглянути лише близько 300 поправок до проекту змін у Податковому кодексі. Тепер у нас ще нова таблиця, де їх ще більше. В цілому більше 400 поправок", - заявляла нардеп.

Додамо, близько 17:00 Рада прийняла перший закон з пакету бюджету-2019. Народні депутати підтримали у другому читанні законопроект №9084 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу".