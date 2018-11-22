В БПП прогнозируют принятие бюджета-2019 до 24:00

Фото: Сергей Березенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Пока еще нет решения налогового комитета по закону об изменениях в Налоговый кодекс

Верховная рада должна проголосовать за государственный бюджет на 2019 год до двенадцати часов ночи. Об этом заявил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко", народный депутат Сергей Березенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что Рада вернется к рассмотрению бюджета-2019 в 21:30. Пока еще нет решения налогового комитета по закону об изменениях в Налоговый кодекс.

"Сейчас который час? Еще два и плюс еще два часа. Очень хочу, чтобы этот белый дым пошел до 12", - ответил Березенко на вопрос журналистов, во сколько прогнозируется принятие госбюджета.

Напомним, ранее Березенко заявил, что первые 1,9 миллиардов долларов транша от Международного валютного фонда (МВФ) Украина рассчитывает получить в январе. По словам нардепа, госбюджет полностью согласован с Международным валютным фондом.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Верховной рады Андрей Парубий объявил в вечернем заседании парламента перерыв на два часа - до 21:30. Спикер ВР подчеркивал, что налоговый комитет продолжает работать над поправками к законопроекту об изменениях в Налоговый кодекс.

Добавим также, налоговый комитет не успел в перерыве между заседаниями Рады рассмотреть все правки к бюджетообразующему законопроекту об изменениях в Налоговый кодекс.