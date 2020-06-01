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Геращенко: минер моста Метро ответит за угрозу теракта

Новости » Происшествия     01.06.2020 - 15:27
Геращенко: минер моста Метро ответит за угрозу теракта
Фото: Антон Геращенко (wikimedia by Вадим Чуприна)

Переговоры с минером ведет начальник полиции Киева Андрей Крищенко

Минеру моста Метро в Киеве придется отвечать за угрозу совершения террористического акта. Переговоры с ним ведет лично начальник полиции Киева.

Об этом на брифинге возле Верховной Рады заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Геращенко заявил, что к сожалению некоторые люди "весной принимают неординарные решения".

"Надеемся, что все закончится хорошо, этот человек останется живым. Но ему придется отвечать за угрозу совершения террористического акта", - отметил он.

По его словам, по состоянию на сейчас известно, что неизвестный позвонил на 102 с нецензурной бранью. Он заявил, что у него есть взрывчатка и намерен взорвать мост Метро.

"Сейчас на месте работает руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, он лично ведет переговоры с человеком, который заявляет о возможности совершения террористического акта. Надеемся, что все будут живы и здоровы", - добавил Геращенко.

Напомним, по состоянию на 15:30 минера задержали, из-за его действий на протяжении двух часов парализовано движение, в том числе киевского метрополитена.

Ранее также было опубликовано фото минера, он стоял на мосту Метро с пакетом, к которому якобы шел провод к пульту в его руке.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Антон Геращенкометроминирование
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