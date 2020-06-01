Фото: полиция на мосту Метро (twitter.com/MVS_UA)

На месте происшествия работают сотрудники полиции и переговорщики

В социальной сети Facebook появилось фото мужчины, угрожающего подорвать мост Метро в Киеве. На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции и переговорщики.

Данное фото разместил советник министра внутренних дел Евгений Терехов на своей странице.

"На линию 102 позвонил мужчина и сказал, что со взрывным устройством на "Мост - метро", полиция перекрыла мост. На месте работает полиция и переговорщики", - такой подписью советник главы МВД сопроводил фото неизвестного.

Ранее в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Киеве Роман Мартынюк заявил, что в столице полиция перекрыла мост Метро и направляет водителей в объезд. По его словам, проверяется информация о возможной угрозе взрыва.

Telegram-канал "Киев Сейчас" отмечал, что на мосту стоит мужчина с пакетом, от которого якобы идет провод к пульту в его руке. Позже в Министерстве внутренних дел сообщили, что из-за ситуации на мосту Метро ввели операцию "Гром".

Напомним, в Киеве метрополитен ограничил работу ряда станций: красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".

Позже появилась информация, что работу прекратила и станция "Арсенальная".

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Автор: Юлия Струк