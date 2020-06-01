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Геращенко: мінер мосту Метро відповість за погрозу теракту

Новини » Надзвичайні події     01.06.2020 - 15:27
Геращенко: мінер мосту Метро відповість за погрозу теракту
Фото: Антон Геращенко (wikimedia by Вадим Чуприна)

Переговори з мінером веде начальник поліції Києва Андрій Крищенко

Мінеру мосту Метро в Києві доведеться відповідати за погрозу вчинення терористичного акту. Переговори з ним веде особисто начальник поліції Києва.

Про це на брифінгу біля Верховної Ради заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Геращенко заявив, що на жаль деякі люди "навесні приймають неординарні рішення".

"Сподіваємося, що все закінчиться добре, ця людина залишиться живою. Але їй доведеться відповідати за погрозу вчинення терористичного акту", - зазначив він.

За його словами, станом на зараз відомо, що невідомий зателефонував на 102 з нецензурною лайкою. Він заявив, що у нього є вибухівка і має намір підірвати міст Метро.

"Зараз на місці працює керівник поліції Києва Андрій Крищенко, він особисто веде переговори з людиною, яка заявляє про можливість вчинення терористичного акту. Сподіваємося, що всі будуть живі і здорові", - додав Геращенко.

Нагадаємо, станом на 15:30 мінера затримали, через його дії протягом двох годин паралізовано рух, в тому числі київського метрополітену.

Раніше також було опубліковано фото мінера, він стояв на мосту Метро з пакетом, до якого нібито йшов провід до пульта в його руці.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Антон Геращенкометромінування
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