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Геращенко про заворушення під ОП: будуть нові підозри

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 березня 2021 16:57
Геращенко про заворушення під ОП: будуть нові підозри Фото: заворушення під Офісом президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко анонсував нові підозри за фактом заворушень під Офісом президента в Києві. Поліція оголосить нові підозри вже сьогодні.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

"Там будуть й інші підозри. Ви це побачите на сайті Національної поліції вже сьогодні. У нас слідчі всю ніч працювали і весь день вчорашній. Переглядали сотні матеріалів. Тому це буде не одна підозра, будуть й інші", - сказав Геращенко.

Представник МВС додав, що міра покарання для учасників заворушень буде залежати від складу вчиненого злочину.

"Залежить від складу злочину. Хто побив шибки - це одне питання, хто підпалював двері - це інше", - пояснив він.

Нагадаємо, у суботу, 20 березня, у Києві сталися заворушення під Офісом президента, де проходила акція на підтримку активіста Сергія Стерненка. Учасники акції закидали будівлю фаєрами та петардами, обмалювали стіни фарбою, розбили шибки, а також підпалили табличку.

Після заворушень поліція затримала одного з учасників акції, який, за версією правоохоронців, пошкодив двері Офісу президента. Затриманому вже висунули звинувачення.

Наступного дня в Офісі президента оцінили збитки, завдані учасниками акції протесту.

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