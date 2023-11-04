Гепатит А зафиксировали уже в пяти областях Украины
Гепатит A обнаружили уже в пяти областях Украины. Новые случаи в частности были зафиксированы в Днепропетровской и Закарпатской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и местные СМИ Днепропетровской области.
Директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный сообщил, что с начала 2023-го года на Закарпатье обнаружили 125 случаев заболевания.
"Сейчас назвать это вспышкой нельзя, ведь оснований для этого нет. Вспышка - это когда зарегистрировано 3-5 случаев в одной среде, в одной семье, коллективе или классе", - отметил Пшеничный.
В то же время в Днепропетровской области зарегистрировано уже 32 случая. Это стало известно во время пресс-конференции с представителями Днепропетровского областного центра контроля и профилактики болезней, которая прошла в Павлограде с участием местных специалистов.
"Сегодня в тех образцах воды, которые мы исследовали, мы не обнаружили гепатита А, но мы продолжаем дальнейший мониторинг", - сказал специалист.
Ситуация с гепатитом A в Украине
Вчера мы сообщали, что гепатит также был обнаружен в Тернопольской области.
До этого подобные случаи зафиксировали сначала в Винницкой области, а затем - и в Прикарпатье.
По состоянию на вчера (в совокупности по трем областям) в больницы с гепатитом А госпитализированы 120 человек. В Винницкой области даже объявили режим ЧС из-за вспышки гепатита А (111 госпитализированных больных).
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