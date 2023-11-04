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Гепатит А зафиксировали уже в пяти областях Украины

Винница, Суббота 04 ноября 2023 20:51
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Гепатит А зафиксировали уже в пяти областях Украины Фото: гепатит А зафиксировали уже в пяти областях Украины (facebook.com brovary ne.ua)
Автор: Карина Левицкая

Гепатит A обнаружили уже в пяти областях Украины. Новые случаи в частности были зафиксированы в Днепропетровской и Закарпатской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и местные СМИ Днепропетровской области.

Директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный сообщил, что с начала 2023-го года на Закарпатье обнаружили 125 случаев заболевания.

"Сейчас назвать это вспышкой нельзя, ведь оснований для этого нет. Вспышка - это когда зарегистрировано 3-5 случаев в одной среде, в одной семье, коллективе или классе", - отметил Пшеничный.

В то же время в Днепропетровской области зарегистрировано уже 32 случая. Это стало известно во время пресс-конференции с представителями Днепропетровского областного центра контроля и профилактики болезней, которая прошла в Павлограде с участием местных специалистов.

"Сегодня в тех образцах воды, которые мы исследовали, мы не обнаружили гепатита А, но мы продолжаем дальнейший мониторинг", - сказал специалист.

Ситуация с гепатитом A в Украине

Вчера мы сообщали, что гепатит также был обнаружен в Тернопольской области.

До этого подобные случаи зафиксировали сначала в Винницкой области, а затем - и в Прикарпатье.

По состоянию на вчера (в совокупности по трем областям) в больницы с гепатитом А госпитализированы 120 человек. В Винницкой области даже объявили режим ЧС из-за вспышки гепатита А (111 госпитализированных больных).

Подробнее о ситуации и есть ли угроза для Киева - читайте в материале РБК-Украина.

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