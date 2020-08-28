ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Гео Лерос заявил, что ему сожгли машину

Киев, Пятница 28 августа 2020 23:17
Гео Лерос заявил, что ему сожгли машину
Фото: Гео Лерос (facebook.com/MasiNayyem)
Автор: Артур Родивилов

В сети появилось видео

Народному депутату из фракции "Слуга народа" Гео Леросу сожгли автомобиль. Подробностей на данный момент нет.

Об этом инциденте он сообщил на своей странице в Facebook и выложил видео.

Напомним, ранее Лерос опубликовал видеозаписи якобы с Денисом Ермаком - братом руководителя ОП Андрея Ермака. На записях человек, похожий на Дениса Ермака, обсуждает с неустановленными лицами назначения на различные государственные должности.

Руководитель ОП опроверг правдивость видеозаписей и обратился в правоохранительные органы. В частности, ГБР начало расследование сразу по четырем статьям.

Государственное бюро расследований и Служба безопасности открыли ряд уголовных производств против Лероса. В частности, по факту незаконного прослушивания Дениса Ермака и по факту мошенничества.

Также дело открыла Специализированная антикоррупционная прокуратура. Только в этом случае производство возбудили по факту возможного злоупотребления властью при назначении на должности в государственные органы.

В то же время, в СМИ Лероса называли другом Андрея Ваврыша, одного из киевских застройщиков, которого связывают с бывшим главой ОП Андреем Богданом. Как известно, ранее Богдан также заявил о поджоге автомобиля.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины нардепподжогавтомобили
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь