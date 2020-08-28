Гео Лерос заявил, что ему сожгли машину

Фото: Гео Лерос (facebook.com/MasiNayyem)

В сети появилось видео

Народному депутату из фракции "Слуга народа" Гео Леросу сожгли автомобиль. Подробностей на данный момент нет.

Об этом инциденте он сообщил на своей странице в Facebook и выложил видео.

Напомним, ранее Лерос опубликовал видеозаписи якобы с Денисом Ермаком - братом руководителя ОП Андрея Ермака. На записях человек, похожий на Дениса Ермака, обсуждает с неустановленными лицами назначения на различные государственные должности.

Руководитель ОП опроверг правдивость видеозаписей и обратился в правоохранительные органы. В частности, ГБР начало расследование сразу по четырем статьям.

Государственное бюро расследований и Служба безопасности открыли ряд уголовных производств против Лероса. В частности, по факту незаконного прослушивания Дениса Ермака и по факту мошенничества.

Также дело открыла Специализированная антикоррупционная прокуратура. Только в этом случае производство возбудили по факту возможного злоупотребления властью при назначении на должности в государственные органы.

В то же время, в СМИ Лероса называли другом Андрея Ваврыша, одного из киевских застройщиков, которого связывают с бывшим главой ОП Андреем Богданом. Как известно, ранее Богдан также заявил о поджоге автомобиля.